Одним из главных врагов россияне считают Украину (инфографика)

Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги, следует из опроса Левада-центра

Левада-центр в начале декабря 2017 года провел опрос россиян (есть в распоряжении РБК) о наличии у страны врагов. ​66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, 21% отрицает их наличие. Доля тех, кто считает, что у России есть враги, оказалась минимальной с 2012 года - тогда об этом заявили 63% опрошенных.

Рекордный результат за 23 года исследований по этому вопросу был зафиксирован в 2014 году - тогда эту позицию разделяли 84% респондентов (в тот год начался вооруженный конфликт на юго-востоке Украины).

Левада-центр также задал открытый вопрос, кого респонденты считают врагом страны (можно было дать несколько вариантов ответа). Главными врагами России были названы:

- США (68%),

- Украина (29%),

- Евросоюз (14%).

Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России "Исламского государства" (5%). Государства Ближнего Востока и "те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / "друзья [президента России Владимира] Путина", получили по 4%.

Среди "аутсайдеров" рейтинга врагов, по версии россиян, - террористы, страны Дальнего Востока, коррупция (у них по 3%). Респонденты давали и экзотические ответы (их результат не превышает статистической погрешности). Например, врагами России 2% опрошенных считают "оппозицию / пятую колонну / основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального". По 1% или меньше получили "русофобы/западники", президент Владимир Путин, либералы и .. как всегда в России - евреи.

Респондентам также задали вопрос, стоит ли России и НАТО опасаться друг друга. 41% считают, что Россия представляет обоснованную угрозу для НАТО (в прошлом году так считали 37%). В то же время 57% (55% в прошлом году) опрошенных полагают, что и у России есть основания опасаться НАТО.