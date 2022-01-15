Оголошено конкурс на здобуття Літературної премії імені Ірини Вільде

Львівська обласна організація Національної спілки письменників України оголошує конкурс на Літературну премію імені Ірини Вільде на 2022 рік. Її призначають за найкращу книжку прози без тематичних обмежень. До розгляду приймаються твори українською мовою, написані на високому художньому рівні, що були опубліковані протягом останніх трьох років.

До розгляду не будуть допущені твори, що вже були відзначені іншими літературними преміями, а також рукописи та електронні варіанти текстів!

Творчі доробки на здобуття Премії подають члени Національної спілки письменників України, обласні організації національних творчих спілок, літературно-мистецькі об’єднання, товариства, фонди та громадські організації культурно-мистецького спрямування із зазначенням короткої характеристики твору та його автора, а також критичні рецензії, відгуки тощо про твір із поданням трьох примірників.

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