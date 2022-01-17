Оголошено весь список учасників Нацвідбору на Євробачення 2022

17 января 2022, 22:15
 Общество Источник: РБК-Украина
Оголошено повний список учасників нацвідбору на Євробачення 2022. У ньому 27 учасників, які поборються за право представляти Україну у відомому пісенному конкурсі.

Про це повідомляє "Суспільне".

Список учасників

  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Віка Ягич
  • Східзахід
  • Юлія Тимочко

Наступного тижня буде оголошено список фіналістів і відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. При цьому у фіналі буде тільки 8 учасників.

Цікаво, що в Нацвідборі цього року хотіли взяти участь 284 виконавців. Коли буде фінал Нацвідбору

Фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Євробачення 2022

Господарем Євробачення 2022 є місто Турин в Італії. Великий фінал пройде в Арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали - 10 і 12 травня.

Український гурт GO_A, який брав участь у Євробаченні цього року, виграв конкурс Eurovision Awards. Музиканти отримали престижну нагороду перед Новим роком.

 

Источник: РБК-Украина
 
 
 