Оголосили переможців Національної премії «Високі стандарти журналістики»

У Києві пройшла п'ята ювілейна церемонія вручення Національної премії «Високі стандарти журналістики – 2021».

Пряму трансляцію заходу вів партнер Hromadske, передає Укрінформ.

Цьогоріч переможцями у трьох традиційних категоріях стали:

«За сталий, якісний медійний проєкт / продукт» - Сергій Сидоренко («Європейська правда»);

«За швидкий і якісний розвиток у професії» - Дарія Гірна (Суспільне);

«За якісний регіональний/нішевий медійний проект» - Ukraїner.

ловживань та корупції на ринку електричної енергії», переможцем у цій категорії став Сергій Головньов - Телеграм-канал «Монополіст», Юнайтед Енерджі Коломойського перепродала електроенергії на 26 млрд грн. Найбільшими покупцями стали Притика та Ахметов.

Як зауважив почесний гість церемонії - український письменник, громадський діяч і радіоведучий Сергій Жадан «вчорашні уявлення про письмо, про мову, про доступність до письма, про його можливості давно втратили своє значення. Нині письмо вирівнює всіх нас у наших комунікаційних, інформаційних, освітніх можливостях. Всі є письменниками, всі є авторами, всі є нараторами, всі є журналістами великою мірою. Сьогодні будь-хто, хто викладає якусь новину, перепощує новину, дає свою думку, рефлексію, теж певною мірою стає журналістом, стає частиною того великого інформаційного простору, в якому ми всі існуємо. Інтернет порушив усі традиційні ієрархії і всі русла, якими до нас надходить інформація, він теж порушив». Проте, осмислюючи, ким є сьогодні в сучасному світі журналіст, так чи інакше, вважає Жадан, варто думати і говорити про свободу, про відповідальність, про наші можливості та потенціал.

Премія «Високі стандарти журналістики» — відзнака, створена 2016 року засновником GROWFORD Institute Віталієм Ломаковичем. На думку засновника, ця премія має стати «додатковим стимулом для українських ЗМІ бути чесними, об'єктивними і принциповими». До участі допускаються журналісти, які є громадянами України або працюють тут на постійній основі, мають чітку громадянську позицію. Організатори відзначають журналістів премією щороку у трьох номінаціях, торік переможцями стали: Видання «Крим.Реалії» (проєкт «Радіо Свобода») - у категорії «За якісний регіональний/нішевий медійний проєкт», Ірина Андрейців - у категорії «За швидкий та якісний розвиток у професії», Мирослава Барчук - у категорії «За сталий, якісний медійний проєкт/продукт».

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