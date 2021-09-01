"Океан Ельзи" дасть безкоштовний концерт біля Львівського університету

З нагоди 360-річного ювілею Львівського національного університету імені Івана Франка група "Океан Ельзи" дасть у Львові безкоштовний концерт.

"Цього року нашій Alma Mater 360 років. Це дуже поважна дата. Не зробити на таку дату щось особливе було б просто неможливо. І я вирішив подарувати рідному університету те, у що по вуха закохався, будучи його студентом - музику. Поговорив з хлопцями з групи - всі за. Тому щасливо повідомляю: 18 вересня у Львові на спеціальній сцені перед головним корпусом універу відбудеться концерт групи "Океан Ельзи"", - написав на своїй сторінці у Facebook лідер групи Святослав Вакарчук.

Будівля університету стане частиною сцени - на неї спроектують спеціальну світлову програму від литовського майстра концертних інсталяцій Арвідаса Буінаускаса. Його роботи можна було побачити на концертах "ОЕ" останніх трьох років. Концерт розпочнеться на площі перед університетом у суботу, 18 вересня, о 20:00. Вхід - вільний.

Святослав Вакарчук присвятив концерт пам'яті свого батька, ректора Львівського університету Івана Вакарчука, який помер 4 квітня 2020 року. Іван Вакарчук очолював Львівський університет більше 20 років, його п'ять разів переобирали на посаду ректора ЛНУ ім. Івана Франка. Святослав Вакарчук у 1991-1996 роках навчався на фізичному факультеті ЛНУ ім. Франка за спеціальністю теоретична фізика, а також був аспірантом кафедри теоретичної фізики того ж університету. Нагадаємо також, що у березні було свторено "Фундацію Івана Вакарчука.

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