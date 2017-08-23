Охранник Дыминского приехал на место ДТП из Львова и сел за руль, - Луценко

Охранник бизнесмена Петра Дыминского приехал на место смертельного ДТП уже после аварии, сел за руль авто и взял на себя вину за преступление

Об этом в ходе визита в Запорожскую область заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, передает "ДС" со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявил, что он был водителем, за рулем в данный момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль", - сказал он.

Вместе с тем, Луценко заявил, что пока утверждать, что за рулем был Дыминский, нельзя. Для этого надо провести ряд следственных действий.

Генпрокурор также добавил, что, к сожалению, Дыминский не идет на встречу следствию.

Напомним, Петр Дыминский сегодня, 23 августа, не явился на допрос.

Накануне стало известно, что он вылетел из Львова в Швейцарию. Кроме того, у следствия появились неопровержимые доказательства того, что подозреваемый в совершении смертельного ДТП охранник бизнесмена Петра Дыминского не причастен к трагедии и умышленно взял вину на себя.

Как сообщала "ДС", 18 августа автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского врезался в Opel, за рулем которого находилась молодая женщина, девушка скончалась на месте ДТП. Дыминский также является совладельцем топливно-промышленной группы "Континиум".

Брат погибшей в ДТП женщины подтвердил, что главным виновником трагедии был именно Дыминский, который теперь пытается избежать ответственности. По его словам, охранник является подставным лицом и имеет инвалидность в связи с онкологическим заболеванием.

Позже в полиции заявили, что во время смертельного ДТП возле села Ямельня за рулем Mercedes был не бизнесмен Петр Дыминский.

Галицкий райсуд Львова арестовал охранника Петра Дыминского.

В СМИ опубликовали видео первых минут после резонансного ДТП на Львовщине при участии автомобиля Петра Дыминского.