Охранника владельца ФК "Карпаты" арестовали по подозрению в смертельном ДТП

Его подозревают в причастности к аварии, во время которой погибла молодая женщина.

Охранника владельца телеканала "ЗИК" арестовали по подозрению в смертельном ДТП.

Во Львове без возможности внесения залога на два месяца арестовали Андрея Борща, охранника бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты", и совладельца телеканала ZIK Петра Дыминского, информирует "5 канал".

Как сообщается, в пятницу на трассе Львов-Краковец "Мерседес" Петра Дыминского врезался в "Опель" 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник бизнесмена Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем "Мерседеса" находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. По данным брата погибшего, Дыминский пересел в джип Lexus и покинул место происшествия.

По материалам: 5 канал