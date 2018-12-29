Оккупанты нарушили режим "тишина"

28 декабря российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксированы 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, сообщает пресс-служба ООС.

В частности, враг совершил обстрелы позиций Объединенных сил из 82 мм минометов вблизи поселков Новотошковское и Гнутово на Луганском и Мариупольском направлениях.

Также, позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Болотенное, Станица Луганская на Луганском направлении, вблизи поселков Славное, Тарамчук, Опытное, Пески на Донецком направлении, в районе населенных пунктов Павлополь, Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 28 декабря один оккупант были уничтожен и двое ранены.

Несмотря на проведение Новогодних и Рождественских праздников в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и согласно договоренностей, достигнутых трехсторонней контактной группой по введению командованием Объединенных сил бессрочного режима "ТИШИНА" на всей линии боевого соприкосновения с российскими оккупационными войсками, с начала текущих суток враг открыл огонь из гранатометов по позициям Объединенных сил вблизи поселка Железное на Горловском направлении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.