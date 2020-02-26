Оккупанты применяют 120-мм минометы и гранатометы, потерь нет

За минувшие сутки оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"25 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно- тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новомихайловки - из станкового противотанкового гранатомета - 10 выстрелов; рядом с Красногоровкой - из миномета калибра 120 мм - 3 мины, а также велся огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел по нашим позициям, а именно: в районе Катериновки - из 120-мм миномета враг выпустил 10 мин.

Вчера, 25 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска выпустили 4 мины из 120-мм миномета по защитникам Марьинки.

За текущие сутки потерь нет.