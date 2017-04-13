Оккупанты проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае

В незаконно аннексированном Россией украинском Крыму вооруженные силовиики проводят обыски у крымских татар в Бахчисарае, сообщил журналист крымскотатарского телеканала ATR Шевкет Наматуллаев.

"Вооруженные российские силовики ворвались в дома Сейдамета Мустафаева и Ризы Муждабаева, которые проживают в 6 и 7 микрорайонах... Соседям силовики цель своего, столь раннего визита, не объясняют. Дороги заблокированы ДПСниками, скорее всего, чтобы люди не приезжали и не приходили поддержать ребят. А тех, кто всё же придет, могут задержать за неподчинение "законному" требованию полицаев ", - написал он в Facebook.

Наматуллаев также отметил, что троих крымских татар, которые пришли поддержать обыскиваемых, задержали, погрузив в автозак увезли, скорее всего в местное отделение полиции.

Напомним, задержанного Марлена Мустафаева, в доме которого проводились обыски, Киевский "суд" Симферополя арестовал на 11 суток за якобы размещение экстремистских материалов в социальных сетях.

На пришедших поддержать его крымских татар были составлены административные протоколы за "нарушение установленного порядка организации либо проведения собраний или митингов".