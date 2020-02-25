Оккупанты пять раз нарушили "тишину", потерь нет

Вооруженные формирования Российской Федерации за прошлые сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Три обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно- тактического группировки "Восток", а именно: возле Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку от Песков - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия; в районе Талаковки - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 10 мин, а также вел огонь из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела по позициям украинских защитников, а именно: у Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин; в районе населенного пункта Шумы - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этих суток российские оккупационные войска из 82-мм миномета выпустили пять мин по защитникам Талаковки.

За текущие сутки потерь со стороны Объединенных сил нет.