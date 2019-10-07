Оккупанты заявили о 6,5 миллионах туристов в Крыму за год

Пособники российских оккупантов из так называемого "парламента Крыма" утверждают, что за 2019 год оккупированный полуостров посетили миллионы туристов из 159 стран мира, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сайт "парламента".

"На сегодняшний день "республику" посетило 6,5 миллиона туристов из 159 стран мира. С каждым годом их число растет", - говорится в сообщении "парламента" со ссылкой на неназванного местного "чиновника"-пособника оккупантов.

Напомним, что на контрольных пунктах въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" в сентябре начали строить режимные зоны. Ранее президент Владимир Зеленский поручил завершить строительство режимных зон до 15 ноября. В связи с этим КПВВ временно изменили режим работы. По материалам: Радио Свобода