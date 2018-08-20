Около 400 несовершеннолетних в прошлом году получили передозировки наркотиками

В прошлом году в Украине было 389 случаев наркотической передозировки среди несовершеннолетних. Об этом в Министерстве здравоохранения сообщили в ответ на запрос УНН.

Так, 9 случаев были зафиксированы среди лиц в возрасте от 0 до 14 лет и 380 случаев - среди лиц от 15 до 17 лет. Также 18008 случаев произошли с лицами от 18 лет и старше и 7863 - с лицами от 35 лет и старше. Всего в прошлом году было зафиксировано 26260 случаев передозировки наркотическими веществами.

Также в Минздраве сообщили, что в 2017 году было зафиксировано 126 942 случаев передозировки алкоголем. Из них 89 человек в возрасте от 0 до 14 лет, 1057 человек - от 15 до 17 лет, 57 468 человек - от 18 до 35 лет и 68 328 человек - от 35 и старше.

Согласно сообщению Минздрава, по данным Госстата, в прошлом году 3296 человек умерли от алкогольного передозировки - из них 6 человек от 0 до 19 лет и 3290 - от 20 и старше. Также 202 человека умерли от алкогольного передозировки - из них 3 человека от 0 до 19 лет и 199 лиц от 20 и старше.

Напомним, с начала года в Польше вследствие употребления так называемых дизайнерских наркотиков умерло 32 человека. Более половины, 18 смертей произошла в июне и июле.