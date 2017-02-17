Около миллиона детей в восточной Украине нуждаются в гуманитарной помощи - ЮНИСЕФ

За последний год количество детей в восточной Украине, которые нуждаются в помощи, возросло почти вдвое - до 1 миллиона, а это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Как сообщили в ЮНИСЕФ, такое увеличение связано с продолжающимися боевыми действиями и постоянным ухудшением условий жизни в восточной Украине, откуда в другие регионы Украины вынужденно переехали около 1,7 миллиона человек, много семей потеряли источники дохода и доступ к социальной помощи и здравоохранению, а стоимость жизни резко возросла.

"Это невидимое чрезвычайное положение - кризис, о котором большинство мира уже забыло. В течение последних трех лет дети на востоке Украины живут в постоянном страхе непредсказуемых боевых действий и обстрелов. Их школы были разрушены, они были вынуждены оставить свои дома, и потеряли доступ к базовым благам, таким как тепло и вода", - сообщила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

Как отмечают в представительстве ЮНИСЕФ в Украине, 19 тысяч детей подвергаются угрозе пострадать от мин и неразорванных боеприпасов, а 12 тысяч детей живут в населенных пунктах, подвергающихся обстрелам минимум раз в месяц. Тысячам детей приходится регулярно прятаться в импровизированных бомбоубежищах. Более 740 школ, а это каждая пятая в пораженных районах, были разрушены или повреждены.

"После трех ужасных лет дети в восточной Украине срочно нуждаются в длительном мире, чтобы их ненужные страдания прекратились", - подчеркнула Дж.Барберис.

Также представители ЮНИСЕФ отметили, что пытаются собрать 31,3 миллионов долларов, чтобы продолжать оказывать поддержку в сфере здравоохранения, питания, образования, санитарии и гигиены, обеспечивать доступ к чистой питьевой воде и защите для всех детей и семей, которые пострадали в результате конфликта.

"По состоянию на сегодня было получено примерно 10% от необходимой суммы", - отметили они.

Ранее в пресс-службе ЮНИСЕФ сообщили, что после интенсивных боев вокруг города Авдеевка Донецкой области в последние два дня более 17 тысяч человек - в том числе 2,5 тысячи детей - остались на морозе без отопления, света и воды.