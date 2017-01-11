Окончательного решения о призыве на службу офицеров запаса нет, - Генштаб

В Генштабе еще не приняли решение о призыве на службу в Вооруженные силы Украины офицеров запаса

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк, передает УНИАН.

По его словам, законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", который был принят 6 декабря 2016 года и вступил в силу 7 января 2017 года, вводится в особый период такой вид военной службы, как военная служба по призыву лиц офицерского состава (сроком на 18 месяцев).

"Решение (о призыве офицеров запаса) еще не принято", - заявил Андрусяк.

Также он добавил, что в случае необходимости в Вооруженные силы будут призывать граждан в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, получили офицерские звания и не проходили военную службу.

