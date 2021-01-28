Окружний адмінсуд Києва скасував новий український правопис

Окружний адміністративний суд столиці скасував постанову Кабміну, якою у 2019 році затвердили нову редакцію "Українського правопису".

Про це повідомив громадський активіст Андрій Смолій у Telegram та херсонський адвокат Дмитро Ільченко у Фейсбуці.

Рішення ухвалили 28 січня на засіданні.

Так, ОАСК задовольнив позов та скасував постанову No 437 "Питання українського правопису", якою схвалили нову редакцію правопису.

"Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт", - написав Ільченко.

За його словами, підставою для скасування було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки це не є його компетенцією.

Нагадаємо, що 22 травня 2019 року Кабмін ухвалив нову редакцію "Українського правопису". Із червня 2019 року він почав діяти.

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