Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Упродовж доби 2 грудня з боку російських найманців зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, повідомляє штаб ООС

В напрямку Новолуганського ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.

В бік Широкиного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Красногорівки російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

Біля Водяного, що на Приазов`ї, противник вів вогонь з станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Катеринівки, що на Луганщині, обстріли здійснювали з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об`єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров`я - задовільний.

1 грудня в зоні операції об`єднаних сил поблизу Новотроїцького від ворожої кулі загинув 21-річний солдат Валерій Геровкін із Краматорська.