Окупанти 7 разів обстріляли позиції ООС на Донбасі: загинув український військовий

Окупанти 7 разів обстріляли позиції українських захисників на Донбасі за минулу добу, 27 серпня. В результаті один боєць отримав поранення, не сумісне з життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Біля Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Також недалеко від Новолуганського бойовики двічі обстріляли позиції наших військових з ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Катеринівки окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів, а в район Новоолександрівки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

"Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, стало відомо, що бойовики вчинили 2 порушення режиму припинення вогню сьогодні вранці, 28 серпня.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат за сьогоднішній ранок немає.

"На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь", - уточнили в ООС.

Нагадаємо, що бойовики стягують важку військову техніку на окупованій території та на ділянках розведення сил. Спостерігачі ОБСЄ помітили" Гради", танки, гаубиці та іншу техніку.