Окупанти гатять із заборонених мінометів, загинув боєць ЗСУ

У вівторок збройні формування Російської Федерації знову вдалися до порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Основну активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів. Позиції Об'єднаних сил біля Красногорівки противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм, витративши 20 мін, та станкових протитанкових гранатометів.

По околицях Пісок російські найманці випустили 10 мін з мінометів 120-го калібру.

Позиції поблизу Авдіївки противник тричі обстріляв з мінометів калібру 82 мм із загальною витратою 32 міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Отримавши адекватну відповідь, надвечір ворог припинив обстріли.

Із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських захисниках біля Широкиного та Гнутового.

Неподалік Кам'янки окупанти відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Опорні пункти Об'єднаних сил поблизу Опитного збройні формування РФ обстріляли з великокаліберного кулемета, а оборонців Старогнатівки - зі стрілецької зброї.

Наявними вогневими засобами українські захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з мінометів калібру 120 мм та протитанкового ракетного комплексу обстріляв позиції українських військовослужбовців неподалік Новотошківського, а з мінометів калібру 82 мм - поблизу Луганського.

Увечері російські найманці застосували проти оборонців Зайцевого гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Українські захисники негайно реагували на кожен ворожий обстріл та прицільним вогнем по позиціях противника змусили його повернутися до дотримання режиму "тиші".

Наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах українських захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об'єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

За даними розвідки, 31 березня завдяки рішучій відповіді Об'єднаних сил ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Українські військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

Із початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів позиції Об'єднаних сил поблизу Мар'їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об'єднаних сил ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.