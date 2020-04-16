Окупанти минулої доби тричі порушили "тишу" на Донбасі

Упродовж 15 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили встановлений на Донбасі режим "тиші".

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Противник вів обстріли по наших позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь українські захисники за допомогою штатних вогневих засобів змусили окупаційні підрозділи припинити злочинну збройну активність", - йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли наших захисників поблизу міста Попасна із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об'єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

На провокаційні обстріли українські військовослужбовці дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулись до дотримання режиму "тиші".

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 15 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.