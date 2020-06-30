Окупанти на Донбасі 12 разів зривали "тишу", поранені двоє бійців ЗСУ

29 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені міномети калібру 120 мм, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Хутору Вільний ворог двічі обстрілював оборонні укріплення ЗСУ, застосувавши станкові та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На підступах до Кримського та Луганського противник неодноразово впродовж доби відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, а оборонців Південного окупанти провокували з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Березове, окупанти спочатку застосували протитанкові ракетні комплекси, а згодом – автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Надвечір противник активізував свої вогневі дії біля Старогнатівки, де задіяв станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також проти українських воїнів, що тримають оборону у передмісті Мар’їнки загарбники вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

За даними розвідки, 29 червня наші захисники поранили двох загарбників.

За уточненою інформацією, 28 червня о 21.18 та о 22.55 представники збройних формувань Російської Федерації з напрямку непідконтрольного урядові України селища Доломітне Донецької області цілеспрямовано двічі обстріляли житлові будинки в селищі Новолуганське, застосувавши стрілецьку зброю калібру 7,62 мм. В результаті першого обстрілу було пошкоджено вікно та меблі одного з будинків, а при другому – ворог поцілив у металопластикове вікно, розбивши склопакет на балконі другого поверху житлового будинку. Постраждалих громадян, внаслідок ворожого обстрілу немає.

Спостерігачами української сторони СЦКК, які працювали на місці події, також було встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл, чітко вказують на причетність російсько–окупаційних військ до цього злочину.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" загарбники здійснили обстріл із забороненого Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм поблизу Невельського.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.