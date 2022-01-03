Окупанти на Донбасі поранили українського захисника

У понеділок, 3 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Відомо, що порушення режиму «тиші» зафіксували біля Світлодарська. Там вороги відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. Біля Лебединського російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Також порушення режиму «тиші» зафіксували біля Шумів. Там терористи стріляли з автоматичних станкових гранатометів.

В результаті обстрілів окупантів український військовослужбовець дістав поранення. Зараз його стан здоров’я – середньої важкості.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Згідно з попередніми даними, військовий покінчив життя самогубством, вистріливши в голову з табельної зброї. Проте слідство розглядає й інші версії загибелі чоловіка.

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