Окупанти у неділю 13 разів порушили "тишу", біля Авдіївки обстріляли будинок

Протягом минулої доби, 26 липня, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли.

Про це інформує пресцентр штабу ООС,

"Ворожу вогневу активність було зафіксовано біля Водяного, Південного, Широкиного, Пищевика, Пісків, Опитного та Лебединського. На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння", - йдеться у повідомленні.

Неподалік населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивні снаряди калібру 122 мм та вели вогонь з 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

26 липня у п'яти випадках підрозділи Об'єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу, внаслідок обстрілу противника, один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доставлено до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів.

"Крім того, напередодні повного і всеосяжного режиму припинення вогню ворог зробив чергову провокацію неподалік Новомихайлівки та здійснив мінування українських позицій протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією та виготовляються виключно в Російській Федерації. ПОМ-2 ставиться дистанційно і має період самоліквідації від 4 до 100 годин", - зазначається у повідомленні.

Підступність провокації полягає у тому, що невдовзі, уже під час дії перемир'я, міна може детонувати і вибух розцінюватиметься, як обстріл зі сторони українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Збройні формування Російської Федерації 26 липня продовжували обстрілювати не тільки позиції українських захисників, а й житлові будинки. Так, із напрямку н.п. Яковлівка у бік Авдіївки противник застосував міномети калібру 82 мм. Внаслідок обстрілу одна з мін влучила в дах дачного будинку, що призвело до його руйнування та пожежі. Окрім того, на подвір'ї виявлено дві вирви, ймовірно, від влучання мін калібру 82 мм. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

На ділянках розведення No1, No2 та No 3 обстрілів не зафіксовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Збройних Сил України продовжують виконувати поставлені завдання. У цьому контексті ще раз слід наголосити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють українських воїнів діяти відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства України. При цьому, підрозділи зі складу Об'єднаних сил готові дати належну відсіч ворогові у разі порушення домовленостей", - наголошують у штабі ООС.