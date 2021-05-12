Окупанти вісім разів зривали "тишу", втрат немає

Збройні формування Російської Федерації й надалі ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Протягом минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате - з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій наших захисників станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське - зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Високий Замок

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