Окупанти за добу 12 разів відкривали вогонь на Донбасі

За 24 травня в зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Росії 12 разів порушували режим припинення вогню. Вони застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм і 120 мм, повідомили в пресслужбі Міноборони.

Втрат у результаті ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Околиці Кам'янки з напрямку окупованої Василівки обстрілювали з артилерійських систем 122 мм. Поруч з Авдіївкою застосовували ручні протитанкові гранатомети і випустили 20 мін 82-го калібру.

По околицях Красногорівки стріляли з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і кулеметів, а по захисниках Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки - з гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Водяного російські найманці стріляли з мінометів 120 мм і 82 мм, було випущено 13 мін. У районі Оріхового двічі стріляли з мінометів 120 мм, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

По Новолуганському двічі вели вогонь з напрямку окупованого селища Байрак зі ствольної артилерії 122 калібру (30 снарядів), а також випустили 26 мін 120-го і 82-го калібру.

"Агресивна і злочинна поведінка російських найманців викликала негайну реакцію Об'єднаних сил - вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів наші підрозділи рішуче придушила ворожу активність", - додали в Міноборони.

Від початку поточної доби російські збройні формування неподалік Пісків стріляли з мінометів 120 мм, біля Мар'їнки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Додатково повідомляється, що випадків захворювання на коронавірус серед складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, що окупанти 23 травня обстріляли село Кам'янка Донецької області, у результаті чого було зруйновано два дачних будинки. В одному зруйнований дах, в іншому - зовнішню стіну та покрівлю.