Окупанти за добу 14 разів обстріляли позицій ОС, поранили двох бійців

Російські окупаційні війська протягом минулої доби 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, унаслідок чого двоє бійців зазнали поранень.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї... Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил дістали поранення", - йдеться у зведенні за добу.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" по позиціях неподалік Павлополя окупанти двічі вели вогонь, випустивши у бік оборонних укріплень Об'єднаних сил 27 мінометних боєприпасів 120-го та 82-го калібрів. Окрім цього вони застосували станкові протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Поблизу Тарамчука бойовики застосували безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17, а позиції поблизу Авдіївки двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Мар''їнки окупанти вели вогонь із підствольних гранатометів.

За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Луганського зафіксовано два порушення режиму припинення вогню: бойовики задіяли міномети калібрів 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Поряд із хутором Вільним російські найманці чотири рази обстріляли позиції ОС із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а неподалік Троїцького та Попасної - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поінформували у пресцентрі.

Наголошується, що вогнем зі штатного озброєння по позиціях окупантів підрозділи ЗС придушили ворожу активність.

За даними розвідки, 10 червня українські військові знищили двох російських окупантів.