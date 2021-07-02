Окуповані території Донбасу на межі екологічної катастрофи. Це питання кількох місяців, - Резніков

У Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі. Це може статися через кілька місяців.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Крім того, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований зазначив виданню, що об'єкти підвищеної небезпеки розташовуються у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.

Однак поки що радіаційний фон там у межах норми, уточнив голова ДЕІ.

"За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.

Зокрема, закривши і затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується майже 800 тисяч осіб.

Нагадаємо, Україна просила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

Ще в лютому Резніков попереджав, що ОРДЛО на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.