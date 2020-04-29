Олег Ляшко "замурував" будівельними блоками вхід до ресторану Тищенка (відео)

Колишній народний депутат Олег Ляшко разом з однодумцями "замурував" будівельними блоками вхід до ресторану "Велюр" народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка. Ляшко показав це у прямій трансляції на своїй сторінці у Facebook.

Спочатку вони перекрили вхід будівельними блоками, які обробили монтажною піною. Потім червоною фарбою написали на конструкції "карантин", а на вікнах закладу - "закон один для всіх".

Ляшко пояснив, що таким чином висловлює протест ресторану, який "працює під час карантину".

Напередодні поліція Києва перевірила ресторан "Велюр" після повідомлення ЗМІ про те, що заклад працює, порушуючи карантин. Відвідувачів у ньому не застали.

Тищенко запевнив, що заклад не працює для відвідувачів, але там проходять "особисті зустрічі".

Народні депутати міжфракційного об'єднання "За ФОП" у Верховній Раді звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з пропозицією дозволити роботу літніх майданчиків у закладах громадського харчування під час карантину.

Тищенко пізніше подякував журналістам Bihus.Info і закликав Кабінет міністрів дозволити роботу закладів.

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