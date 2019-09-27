Олег Винник попал в базу Миротворца

Культовый певец, воспевавший "вовчиць", попал в базу сайта Миротворец за участие в российской акции.

Популярный украинский певец Олег Винник, который снялся в проекте Всем мир 519 с российскими звездами, поддержавшими политику Кремля по Украине, попал в базу сайта Миротворец. Сообщение об этом появилось на официальном сайте базы.

Отмечается, что артист стал участником российской пропагандистской антиукраинской акции Всем мир, "направленной на перекладывание ответственности развязанной Россией (страна-агрессор) войны на Украину".

Напомним, вокруг Олега Винника разгорелся скандал из-за участия в российском проекте Всем мир 519. На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал аннексию Крыма и кому запрещен въезд в Украину. При чем, Винник был единственным участником акции среди представителей украинского шоу-бизнеса.