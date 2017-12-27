Олега Табакова ввели в искусственную кому

Состояние народного артиста СССР, художественного руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова ухудшилось, медики ввели его в искусственную кому.

Об этом 27 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.

Врачи объясняют свое решение необходимостью уменьшить нагрузку на внутренние органы артиста.

Сообщается, что 10 дней назад Табакову стало лучше, он начал самостоятельно передвигаться по больничной палате. Врачи предполагали, что через месяц смогут полностью поставить артиста на ноги. Но 25 января состояние Табакова резко ухудшилось, и теперь прогнозировать течение болезни никто не берется.

Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По информации СМИ, у Табакова диагностировали сепсис (заражение крови). Предполагается, что инфекция развилась на фоне отторжения зубных имплантов.

Напомним, знаменитый актер и режиссер Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября. Он поступил в реанимационное отделение Первой градской больницы Москвы. Коллеги и родственники указывали причины различные причины госпитализации, в том числе тяжелое воспаление легких.

Справка "2000"

Олег Павлович Табаков - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова, а также основатель и худрук театра "Табакерка". Родился в 1935 г. В его актерской биографии более 120 фильмов. Создал незабываемые образы в "Войне и мире", "Семнадцати мгновениях весны", "Нескольких днях из жизни И. И. Обломова", сериале "Д'Артаньян и три мушкетера" и других известных картинах. Озвучил мультипликационных героев: Кота Матроскина ("Трое из Простоквашино"), Барбоса ("Бобик в гостях у Барбоса"), Волка ("Волк и теленок") и др.

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