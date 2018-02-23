Олимпиада в Пхенчхане: Вторую российскую спортсменку уличили в употреблении допинга

В употреблении допинга на зимних Олимпийских играх в Пхенчахане уличили бобслеистку Надежду Сергееву, которая заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Сергеева стала второй российской спортсменкой, уличенной в применении допинга на проходящих в Пхенчхане Олимпийских играх Фото: ruspekh.ru

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в употреблении допинга уличили бобслеистку Надежду Сергееву. Об этом сообщает издание "Спорт Экспресс" со ссылкой на президента Федерации бобслея и скелетона России Александра Зубкова.

Он не смог ответить на вопрос, какой именно препарат обнаружен в организме бобслеистки, которая заняла 12-е место в соревнованиях двоек.

Зубков добавил, что первая допинг-проба, взятая у спортсменки 13 февраля, была "чистой".

"На сегодняшний день я не могу вам объяснить ситуацию. Сначала все узнаем, а потом уже будет понятно, какие будут действия", - добавил глава федерации.

По данным источников издания, речь в данной ситуации идет не о мельдонии, а о другом препарате - сердечном.

Сергеева стала второй российской спортсменкой, уличенной в применении допинга на проходящих в Пхенчхане Олимпийских играх.

18 февраля источники издания "Спорт Экспресс" сообщили, что в допинг-пробе российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады 2018 в Пхенчхане Александра Крушельницкого, могли быть найдены следы мельдония.

19 февраля "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники проинформировал, что допинг-проба В подтвердила наличие в организме спортсмена следов мельдония.

В Международном олимпийском комитете заявили, что пересмотрят позицию по России в случае подтверждения допинг-пробы россиянина Крушельницкого.

20 февраля в Олимпийском комитете РФ подтвердили, что допинг-проба В Крушельницкого дала положительный результат. Комитет инициировал расследование. Крушельницкий утверждает, что никогда не использовал запрещенные препараты.

Спортсмен заявил 21 февраля, что отказался от разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).