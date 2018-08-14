Омбудсмен Денисова посетила экс-бойцов "Торнадо" в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова посетила в Лукьяновском СИЗО заключенных экс-бойцов "Торнадо".

Об этом она сообщила в Facebook.

"Как только со СМИ стало известно о событиях, которые произошли на территории Лукьяновского СИЗО 9 августа, представители офиса Уполномоченного сразу поехали на место для выяснения обстоятельств и проведения проверки, а также наблюдали за ситуацией все остальные дни", - сообщила Денисова.

Кроме того, представители омбудсмена поехали в места, куда этапировали других четырех "торнадовцев", и приняли у них заявления, после чего были открыты производства для выяснения ситуации. Такие же заявления получили от тех "торнадовцев", которые остались в Лукьяновском СИЗО.

"Сегодня я, как уполномоченный встретилась со всеми причастными и непосредственно пообщалась с каждым, кто сейчас находится в СИЗО.

Заключенные мне сообщили, что им нужна медицинская помощь. Я обратилась к следователям и мы договорились, что вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - написала омбудсмен.

Несмотря на жалобы заключенных на сотрудников медицинской части следственного изолятора, их будут осматривать врачи, которых предоставит КГГА.

Напомним, 9 августа во время этапирования бойцов "Торнадо" под Лукьяновским СИЗО произошли столкновения между гражданами и правоохранителями.

В итоге трех бойцов батальона "Торнадо", которых удерживали в Лукьяновском СИЗО в Киеве, этапировали, а других посадили в карцер. Как рассказали в Минюсте, в результате применения бойцами самодельных взрывных пакетов пострадал один из правоохранителей. Кроме того, сообщалось, что "торнадовцы" облили бензином одного из правоохранителей и угрожали поджечь его.

Как позже рассказал бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, пострадал еще и адвокат экс-бойцов. Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Пользуясь мобильной связью, интернетом, они призвали на помощь своих друзей, которые уже начали препятствовать выезду машины, во время чего работники полиции, которые охраняют территорию СИЗО извне, препятствовали таким действиям. Был избит ряд лиц, и среди избитых - адвокат одного из "торнадовцев" Юрий Кармазин, который сейчас находится в больнице с травмой головы", - сказал он.

Напомним, двое сотрудников Лукьяновского СИЗО передали бойцам "Торнадо" запрещенные предметы.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал жесткие административные решения отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в ближайшее время.

