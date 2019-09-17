ООН: Более 3 тысяч жителей погибло на Донбассе с начала конфликта

С начала конфликта на Донбассе погибло более 3300 мирных жителей. Об сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина"."Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за

С начала конфликта на Донбассе погибло более 3300 мирных жителей. Об сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на пресс-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самым низким за весь период конфликта, который уже забрал более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся тенденция к снижению сохранится в будущем", - отметила она.

Богнер представила доклад о ситуации с правами человека в Украине в период с 16 мая по 15 августа 2019 года.

"За трехмесячный период, охватываемый докладом, восемь человек - четыре мужчины и четыре женщины - погибли в связи с конфликтом, 60 получили ранения, среди них - девять детей", - рассказала Богнер.

В то же время она отметила, что после возобновления с 21 июля режима прекращения огня количество жертв среди гражданского населения существенно снизилось.

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