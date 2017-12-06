ООН приостанавливает продовольственную помощь на Донбассе

Всемирная продовольственная программа, являющаяся подразделением ООН, приостановит предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Донбасса в следующие два месяца из-за нехватки финансирования.

Об этом заявил представитель гуманитарной организации, передает DW.

По его словам, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

Программа будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Донбассе минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране.

Напомним, Всемирная продовольственная программа является структурным подразделением Организации Объединенных Наций и крупнейшей в мире гуманитарной организацией.

Ранее в ООН заявили, что Украина занимает первое место в мире по количеству жертв от взрывов мин.