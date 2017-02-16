ООН выделит $30 млн на продукты жителям Донбасса

Организация Объединенных Наций выделит в 2017 году потратит 30 млн долларов на приобретение продуктов питания для жителей востока Украины.

В рамках программы гуманитарную помощь получат 220 тысяч человек, сообщается на сайте ООН. В первую очередь речь идет о 70 тысячах людей, которые относятся к категориям наиболее уязвимых лиц: пожилых людях, семьях с одним кормильцем, людях с хроническими заболеваниями и инвалидностью.

"Ситуация усугубляется стремительным ростом цен. Многие местные жители не могут купить себе продукты питания и нуждаются в помощи. Рост цен особенно болезненно сказывается на людях на фоне безработицы. Многие семьи из-за экономической нестабильности вынуждены искать альтернативные способы выживания, сопряженные с рисками", - заявила представитель Всемирной продовольственной программы в Украине Дорт Еллехаммер.

Помощь ООН предоставляется в виде наличных денег. Они предназначены для покупки продуктов питания, но их получатели смогут распорядиться ими по собственному усмотрению.