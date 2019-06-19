ООС: 4 обстрела позиций ВСУ, есть погибший и раненый

С начала суток 19 июня боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня - с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов погиб один украинский военный, еще один ранен.

Об этом сообщил пресс-центр Объединенных сил на вечернем брифинге.

Речь идет о трех обстрелах в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, вблизи населенного пункта Новотроицкое стреляли из гранатометов различных систем из направления Докучаевск; в районе Лебединского - обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия из направления Саханка; в Марьинке - из стрелкового оружия из направления Луганское.

Также, согласно сообщению, зафиксирован один обстрел украинских войск в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В частности, речь идет об обстрелах из автоматических гранатометов вблизи Новозвановки из направления Калиновое.

Кроме того, сообщается, что в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

ATR.ua

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