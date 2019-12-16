ООС: боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненые

15 декабря боевики в зоне проведения ООС семь раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили один обстрел. Вблизи Лебединского противник открывал огонь со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть вражеских обстрелов: неподалеку Луганского, дважды у Крымского; вблизи Хутора Вольного, неподалеку Светлодарска, а также вблизи Зайцевого.

В результате обстрелов ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

"С начала суток, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования РФ и их наемники регулярно отказывают наблюдателям миссии ОБСЕ в доступе к неподконтрольным Украине территориям, в том числе к участкам разведения сил и средств.

ATR.ua

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