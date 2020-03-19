ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є поранені

18 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойове ураження. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

двічі поруч із Пісками - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 23 міни; неподалік Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів; в районі населеного пункту Красногорівка - зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; поруч із Водяним - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Дев'ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно- тактичного угруповання "Північ", а саме:

тричі поруч з Кримським - з мінометів калібру 120 мм - 20 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

в районі населеного пункту Зайцеве - з мінометів калібру 82 мм - 3 міни, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Щастя - з 82-мм мінометів - 2 міни; неподалік Новотошківського - з мінометів калібру 120 мм - 12 мін; поруч із Південним - зі станкового протитанкового гранатомету - 2 постріли; поблизу населеного пункту Хутір Вільний - з гранатометів різних систем; неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм - 3 міни, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Окрім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення No3 Богданівка-Петрівське - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.Вчора, 18 березня, внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовця Об'єднаних сил отримали бойове ураження.

З початком цієї доби, 19 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Красногорівка - з мінометів калібру 120 мм - 6 мін та станкового протитанкового гранатомету.

Один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.