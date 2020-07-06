ООС: бойовики 6 разів обстріляли позиції українських військових

Збройні формування бойовиків 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, у переважній більшості із озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

"Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", по позиціях українських захисників неподалік Новгородського ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Також на світанку противник застосував 120-ти мм міномети біля того ж Новогородського, а також на підступах до Зайцевого і Південного. Крім того, агресор провокував наших воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поруч Хутору Вільний", - вказано у повідомленні.

Ще одного разу противник обстріляв з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів позиції українських військових у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" поблизу Верхньоторецького.

"За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - додали у штабі ООС.