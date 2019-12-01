ООС: при попытке задержать диверсантов погибли двое военнослужащих

В зоне проведения операции Объединенных сил при попытке диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть в тыл позиций ОС погибли двое украинских военных, подорвавшись на неизвестных устройствах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Сегодня диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил.

С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, было применено очередной резерв.

Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих.

В результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.

Напомним, ранее боевики 2 раза обстреляли украинские позиции в течение суток.