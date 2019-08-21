ООС: Семь обстрелов за сутки, один военнослужащий ранен

Вчера, 20 августа 2019, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток зафиксировано 2 вражеских обстрела", - говорится в сообщении штаба ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 5 обстрілів: неподалік ТАЛАКІВКИ - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу КРАСНОГОРІВКИ - з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; в районі СТАРОГНАТІВКИ - зі станкового протитанкового гранатомета; поблизу БОГДАНІВКИ - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік ГНУТОВОГО - з ручного протитанкового гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 2 обстріли: неподалік ПІВДЕННОГО - з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу ЛУГАНСЬКОГО - з гранатометів різних систем.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД": неподалік НОВОМИХАЙЛІВКИ - гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу ВОДЯНОГО - з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.