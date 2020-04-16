Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19

За інформацією КМУ

За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 116 летальних, 186 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 397 нових випадків. Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 279 випадків; Волинська область - 109 випадків; Дніпропетровська область - 78 випадків; Донецька область - 12 випадків; Житомирська область - 162 випадки; Закарпатська область - 116 випадків; Запорізька область - 115 випадків; Івано-Франківська область - 401 випадок; Кіровоградська область - 198 випадків; м.Київ - 644 випадки; Київська область - 234 випадки; Львівська область - 166 випадків; Луганська область - 4 випадки; Миколаївська область - 22 випадки; Одеська область - 73 випадки; Полтавська область - 27 випадків; Рівненська область - 204 випадки; Сумська область - 80 випадків; Тернопільська область - 333 випадки; Харківська область - 40 випадків; Херсонська область - 44 випадки; Хмельницька область - 37 випадків; Чернівецька область - 662 випадки; Черкаська область - 110 випадків; Чернігівська область - 11 випадків

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. На амбулаторному лікуванні 2 706 пацієнтів.

Усього госпіталізовано 1 455 осіб, з них 62 дитини.

На апараті штучної вентиляції легень 72 особи.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 116 людей, з них 62 чоловіки та 54 жінки.

Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). З

агалом 186 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 квітня 2020 року до Центру надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 14311 повідомлень про підозру на COVID- 19. МОЗ закликає: при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.

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