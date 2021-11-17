Опитування: 71% українців вважають обмеження для невакцинованих порушенням прав

Понад 70% українців вважають, що обмеження для нещеплених проти коронавірусу людей - порушення прав. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.



71% опитаних українців вважають порушенням прав введення обмежень для невакцинованих людей.

26% мають протилежну думку. Найбільше таких у Києві, серед найстарших респондентів та тих, хто вже вакцинувався.

Водночас 49% не підтримують політиків, які не вакцинувалися проти коронавірусу, 35% - байдуже до цього ставляться, а 14% - підтримують таких діячів.

Найбільше противників політиків-антивакцинаторів серед жителів столиці, найстарших та тих, хто вже вакцинувався, або ж хоче зробити щеплення.

Опитування проводили з 10 до 13 листопада 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів).

Усього опитали 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.

Протягом 16 листопада в Україні вакцинували проти COVID-19 294 855 осіб. Одну дозу ввело 114 029 людей, повністю імунізовано - 180 826.