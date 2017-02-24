После матчей 24 февраля определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

В 1/8 финала Лиги Европы вышли: "Андерлехт", "Манчестер Юнайтед", "Краснодар", "Олимпиакос", "Шальке", АПОЭЛ, "Аякс", "Рома", "Бешикташ", "Генк", "Копенгаген", "Гент", "Ростов", "Боруссия" Менхенгладбах, "Лион" и "Сельта", которая в дополнительное время обыграла "Шахтер". "Шахтер" уступил "Сельте" и покинул Лигу Европы

Жеребьевка матчей стадии 1/8-й финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне. Игры пройдут 9 и 16 марта.

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