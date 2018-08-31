Определились все участники группового этапа Лиги Европы

В турнире выступят две украинские команды.

Стали известны все составы корзин перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы. Киевское "Динамо" будет в первой корзине, полтавская "Ворскла" - в четвертой.

Корзина 1: "Динамо", "Челси", "Байер", "Вильярреал", "Севилья", "Арсенал", "Зенит", "Бешикташ", "Зальцбург", "Андерлехт", "Лацио", "Олимпиакос".

Корзина 2: "Спортинг", "Копенгаген", "Лудогорец", ПАОК, "Марсель", "Селтик", "Милан", "Генк", "Фенербахче", "Астана", "Рапид", "Краснодар".

Корзина 3: "Бетис", БАТЭ, "Карабах", "Динамо" Загреб, "РБ Лейпциг", "Айнтрахт", "Мальме", "Спартак" Москва, "Стандарт", "Цюрих", "Ренн", "Бордо".

Корзина 4: "Аполлон", "Русенборг", "Ворскла", "Славия", "Акхисар", "Яблонец", "Види", АЕК Ларнака, "Рейнджерс", "Дюделанж", "Спартак" Трнава, "Сарпсборг".

Напомним, луганская "Заря" не сумела преодолеть квалификацию, уступив по итогам двух матчей "Лейпцигу".