Опрос: 70% украинцев за компромиссы по Донбассу и 60% - за миротворцев

70% согласны на компромиссы ради достижения мира на Донбассе и только 18% видят силовой путь восстановления мира на востоке Украины.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный 9-13 июня фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

52% опрошенных считают, что не всякие компромиссы приемлемы, и только 18% согласны идти на любые уступки ради мира. При этом готовность к компромиссам снижается с удалением от военных действий: на востоке Украины на любые компромиссы согласен каждый четвертый респондент, а на западе - каждый десятый.

Самыми действенными среди предложенных решений для установления мира на Донбассе респонденты считают международное давление на Россию с тем, чтоб она отказалась от вмешательства в конфликт на Донбассе (38%), и успешное восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (28%).

По сравнению с прошлым годом уменьшилось количество людей, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование оккупированных территорий востока (с 20% до 11%), признать русский язык вторым государственным (с 11% до 5%) и ввести федеративное устройство в Украине (с 7,5% до 5%).

Выросла поддержка идеи введения на Донбасс международного миротворческого контингента - она составляет уже более 60%, а 1/5 населения выступает против. Только ни юге противников миротворцев несколько больше сторонников (38% против 36%). Не определились по этому вопроса 19% населения (на юге - 25%).

Среди возможных вариантов политики Украины в отношении неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей опрос выявил отсутствие консолидированной позиции.

23% населения поддерживают полную изоляцию "ДНР" и "ЛНР"; 22% считают целесообразным держать экономическую блокаду, но сохранять гуманитарные отношения, 22% выступают за разрешение на торговлю критически важными товарами (продовольствием и товарами повседневного потребления со стороны Украины и антрацитом от неподконтрольных территорий) и максимальной поддержкой гуманитарных связей, а 15% выступают за максимальное развитие связей с неподконтрольными территориями - как гуманитарных, так и торговых.

При этом 55% украинцев видят оккупированные территории востока в составе Украины на довоенных условиях. Каждый пятый респондент склоняется к возможности предоставления этим территориям большего уровня автономии в составе Украины и около 9% поддержали самостоятельное существование этих образований или присоединение их к России.

По сравнению с прошлым годом сократилась поддержка предложения дать больше прав нынче неподконтрольным территориям. Наибольшая поддержка предоставления автономного права самопровозглашенным "ДНР" и "ЛНР" - на востоке (28%), но и там в меньшинстве, а большинство (47%) предпочитает, чтобы эти территории оставались в составе Украины в довоенном статусе.

Исследования проводились с 9 по 13 июня, опросили 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.