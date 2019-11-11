Опрос центра Разумкова: Рейтинг доверия Зеленскому продолжает снижаться

По данным опроса центра Разумкова, Владимиру Зеленскому доверяют 68,2% украинцев, тогда как в сентябре ему доверяли 79%.

Данные опроса свидетельствуют, что спикеру Рады Дмитрию Разумкову доверяет 51% опрошенных, еще 36% доверяют Олегу Сенцову.

Значительная часть респондентов выражают доверие Святославу Вакарчуку (37%) и премьер-министру Алексею Гончаруку (34%), но в то же время у этих политиков высокий рейтинг недоверия: 48% и 36,5% соответственно.

Меньше всего опрошенные доверяют пятому президенту Петру Порошенко (баланс - 64,7%), Виктору Медведчуку (-59,4%) и главе МВД Арсену Авакову (-47,4%).

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Среди государственных и общественных институтов наибольшим доверием пользуются Вооруженные Силы Украины (им доверяют 70% опрошенных), волонтерские организации (70%), Церковь (65%), Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (63%), добровольческие батальоны (62%), Национальная гвардия (58%), Госпогранслужба (57,5%), украинские СМИ (54%), общественные организации (51%).

Недоверие чаще всего высказывается российским СМИ (не доверяют им 80% опрошенных), судебной системе в целом (73%), государственному аппарату (чиновникам) (68,5%), местным судам (68%), политическим партиям (66%), коммерческим банкам (66%), прокуратуре (63%), Верховному суду (62%), Конституционному суду Украины (58%), Антикоррупционному суду (57%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (56%), НАБУ (56%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (56%), Национальному банку Украины (52%).