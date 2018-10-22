Опубликовано фото экспресса УЗ в аэропорт Борисполь

В интернете появилась фотография одного из электропоездов Укрзалізниці, который предположительно будет ходить в аэропорт Борисполь, сообщает ЦТС.

Транспортное средство окрашено в белый цвет, а спереди в нижней части - в желтый.

Официального подтверждения УЗ о том, что так будут выглядеть экспрессы в Борисполь, нет, отмечает издание.

Фото - @uz_fan / Websta

Позже фотографии нового экспресса опубликовал на своей странице в Facebook и.о. главы УЗ Евгений Кравцов. Он сообщил, что на новый маршрут выйдут четыре таких экспресса, еще один – резервный.

Напомним, в Борисполе строительство новых платформ началось 25 июля. В сентябре платформы начали строить и на Центральном ж/д вокзале Киева. Как ранее заявили в Укрзалізниці, в Борисполе станция будет называться Борисполь-аэропорт.

Ожидается, что поезда между Киевом и аэропортом Борисполь будут курсировать с промежуточными остановками на станциях Выдубичи, Дарница, а в дальнейшем и около железнодорожной эстакады в районе автомагистрали Киев-Борисполь-Харьков.

Запустить поезда на маршруте планируется до конца 2018 года.

Укрзалізниця готовит для маршрута пять рельсовых автобусов PESA.

Предварительная стоимость проезда - 80 грн. Расчетное время в пути - 35 минут.

В УЗ прогнозируют перевозки по маршруту Киев - Борисполь-аэропорт на уровне 3,8 млн пассажиров уже в 2019 году. Проект, по расчетам УЗ, окупится в течение 10 лет.