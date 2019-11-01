Опубликованы новые переписки нардепа Яременко с девушками в Раде (видео)

Новый поворот в скандале вокруг интимной переписки народного депутата Богдана Яременко. Оказалось, те фотографии, которые облетели Сеть 30 октября - это далеко не все.

Продолжение скандала спровоцировал сам Яременко, который пошел в контратаку на журналистов. Депутат с парламентской трибуны заявил: "Обнародование переписки является уголовным преступлением и тот, кто это сделал, заработал от трех до семи лет".

Это он зря. К вечеру 31 октября на сайте издания "Буквы" была опубликована еще одна серия фотографий, из которой явствует: общаться во время заседаний Рады с разными женщинами на разные темы Богдан Яременко начал как минимум в начале осени.

Журналисты рассказали, что первый раз народный депутат попался 16 сентября. Тогда переписку решили не публиковать.

Респондентом депутата в тот раз стала некая Галина, которую нардеп называл "солнышком". Галина проживала на 9-м этаже в съемной квартире №105, куда и приглашала Яременко. А в следующей переписке решилась и попросила у народного избранника десять тысяч долларов, чтобы исполнить мечту всей жизни - купить свою квартиру.

- Я готова на все! На любые твои условия, - взывала женщина.

- Галя, это значительно выше моих возможностей, - отказал опешивший депутат.

29 и 30 октября Яременко, по информации "Букв" выдал целую серию переписок с разнообразными сюжетами. С одной девушкой он согласовывал встречу, у другой, по имени Эльвира, интересовался, какой алкоголь она предпочитает, анкету третьей, Алины, просматривал на сайте знакомств. У четвертой интересовался, сколько денег ей нужно в месяц, пятой рассказывал, что женат и новый человек в политике. С еще одной (издание указывает, что девушка в мессенджере была подписана как Анна Степаницкая, но впоследствии удалила эккаунт) обсуждал купленный ею "комбез".

Журналисты написали Зеленскому и жалуются на давление

Издание "Буквы" (опубликовавшее 30 октября фотографии с перепиской Богдана Яременко), отстаивая свое право информировать украинцев о том, чем занимаются парламентарии в рабочее время на рабочем месте, обратилось к Владимиру Зеленскому и руководству фракции "Слуга народа". Поводом для заявления стал спич Александра Корниенко, замглавы этой фракции, в котором он отчитал фотографов, работающих в сессионном зале.

"Слова господина Корниенко о том, что “парламентские фотокорреспонденты должны быть осторожнее”, иначе “это может вызвать ответную реакцию”, а также упоминание Уголовного кодекса и намеки на судебный иск против фотокорреспондентов, Интернет-издание #Буквы расценивает как призыв журналистов к самоцензуре, что является прямым давлением на независимые СМИ", - сказано в обращении.

Журналисты просят дать оценку словам Корниенко и впредь избегать слов или действий, напровленных на ограничение работы независимых СМИ. А также напоминают, что народный депутат, находясь в стенах Верховной Рады Украины, является публичным лицом, представляя интересы граждан Украины в Парламенте. Учитывая это, обязанностью СМИ является информировать общество о том, чем занимается депутат в свое рабочее время, находясь на своем рабочем месте.

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