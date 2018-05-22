Организаторы перенесли даты проведения "Евровидения" в Израиле

Европейский вещательный союз, который является организатором Международного песенного конкурса "Евровидение" решил перенести даты проведения конкурса в 2019 году. Как сообщает УНИАН, в следующем году "Евровидение" пройдет не в начале, а в конце мая. Причины подобного решения не раскрываются.

В 2019 году полуфиналы "Евровидения" состоятся 21 и 23 мая, а финал конкурса запланирован на 25 мая, хотя обычно конкурс проходит в начале месяца. Поклонники конкурса уже выразили обеспокоенность в связи с переносом, поскольку в конце мая в Израиля традиционно очень жарко.

В качестве места проведения конкурса по-прежнему рассматриваются две площадки в Иерусалиме - Pais Arena и Teddy Stadium.

В этом году победителем песенного конкурса стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней TOY. Конкурсантка набрала 529 баллов за композицию, которая прозвучала в духе международного движения #MeToo.

Издание Haaretz отметило, что первенство Барзилай несет в себе смыслы, которые конфликтуют между собой. С одной стороны, это победа женского месседжа и протеста против культуры "имиджа тела". А с другой - победа страны, которая не может похвастаться большими успехами в защите права быть иным. Поэтому проведение конкурса может стать настоящим вызовом для Израиля.

По материалам: УНИАН